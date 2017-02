Bekiffter Rollerfahrer (29) flüchtet in Memmingen vor Polizei

Flucht · Am Freitag um 8:45 Uhr, sollte ein 29-jähriger Rollerfahrer in der Bodenseestraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei flüchtete er mit seinem Roller.



Rauchen Bild: Robert Schlesinger (dpa-Zentralbild)

Kurze Zeit später konnte er in der Vöhlinstraße angetroffen werden, als er gerade von seinem Roller absteigen wollte. Beim Anblick der Polizeistreife flüchtete er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Spiehlerweg, dann weiter in die Stadtweiherstraße, Pulvermühlstraße, Döderleinweg und den Dickenreiser Weg.

An der Kreuzung "Am Schanzmeister" fuhr er über die rote Ampel in den Kreuzungsbereich ein und kam mit seinem Roller zu Sturz. Hierbei mussten mehrere Autofahrer stark abbremsen, um eine Kollision mit dem stürzenden Rollerfahrer zu vermeiden.

Noch bevor die Streifenbeamten ihn zu fassen bekamen, stieg er wieder auf seinen Roller und flüchtete weiter in Richtung Luitpoldstraße, Nonnengasse. Eine weitere Streifenbesatzung konnte den 29-Jährigen schließlich antreffen und vorläufig festnehmen.

Ein Drogentest verlief positiv auf THC, woraufhin eine Blutentnahme im Klinikum Memmingen durchgeführt wurde. Der Roller wurde sichergestellt.

Autofahrer oder Fußgänger, die durch den flüchtenden Rollerfahrer "Am Schanzmeister" oder auf der Fahrtstrecke gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Memmingen, Tel. 08331/100-0, zu melden.