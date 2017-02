Beim Fasching in Legau: Mann (27) schlägt jüngerem Mann (21) mit Faust ins Gesicht

Körperverletzung · Am Samstag kam es spätabends beim Faschingstreiben in Legau zu einer Körperverletzung. Ein 27-jähriger Mann bat einen 21-Jährigen, ihn an der Bar durchzulassen, was dieser jedoch verneinte.



Gewalt Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) Nachdem er danach versuchte sich vorbeizudrängen, schlug der Mann ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wodurch er eine Nasenbeinfraktur erlitt.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.