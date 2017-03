Autofahrer (39) mit fast zwei Promille bleibt in Memminger Parkhaus stecken

Alkohol · Am Freitag gegen 19.20 Uhr, wollte ein 39jähriger Autofahrer in ein Parkhaus in der Sedanstraße fahren. Als er oben ankam, konnte er die Einfahrtsschranke nicht passieren und versuchte, die Auffahrt wieder rückwärts hinunter zu fahren.



Hierbei blieb er mit seinem Fahrzeug am Randstein hängen, woraufhin Zeugen die Polizei verständigten. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert deutlich über 2 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.



