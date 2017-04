Autofahrer (30) zeigt Vordermann in Waltenhofen den Mittelfinger: Streit eskaliert

Beleidigung · Am Samstagnachmittag musste ein Autofahrer mit seinem Wagen an einer roten Ampel am Bucher Hang anhalten. Als dann die Ampel auf Grün schaltete, wurde dieser durch den nachfolgenden Fahrer angehupt.

Zudem zeigten die Insassen dieses Autos dem Vordermann den MIttelfinger, was von einer Mitinsassin im Auto des Vordermannes mittels Smartphone gefilmt wurde. Dies schien jedoch dem 30-jährigen Stinkefingerzeiger sowie dessen Begleiterin nicht zu gefallen. Nun entwickelte sich ein lautstarker Streit, welcher damit endete, dass die Begleiterin des 30-Jährigen versuchte, der Filmenden mit Gewalt das Smartphone zu entreißen. Als weitere Passanten bei dem Streit hinzukamen entfernte sich der 30-Jährige mit seiner Begleiterin. Nun wird eine Anzeige bearbeitet und die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

