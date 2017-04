Auto überschlägt sich bei Heimenkirch: Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro

Wildunfall · Am frühen Montagabend fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Auto im Lengatzer Tobel, als ihm ein Reh vors Auto lief. Er versuchte den Zusammenstoß zu vermeiden und verriss das Steuer.



Polizei Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)

Dadurch rutschte er in den Straßengraben und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.