Auto stößt bei Leuterschach mit Zug zusammen: Drei Leichtverletzte

Unfall · Am Freitag, kurz vor 11.00 Uhr, kam es im Bereich von Marktoberdorf, zwischen den Ortsteilen Fechsen und Thalhofen zu einem Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem Kleintransporter.

Unfall bei Leuterschach: Auto stößt mit Zug zusammen Bild: Heinz Budjarek

Ein 50-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Ortsverbindungsstraße von Fechsen in Richtung der Kreisstraße nach Thalhofen.

Beim Heranfahren an einen unbeschrankten Bahnübergang übersah der Fahrer einen aus Richtung Füssen herankommenden Regionalzug. Auf die Hubsignale des Zugführers reagierte der Fahrer nicht. Beim Überqueren des Bahnübergangs wurde der Kleintransporter trotz einer Notbremsung des Zugs auf der Fahrerseite erfasst.

Der Transporter wurde nach rechts über einen Feldweg hinweg in eine Wiese geschleudert. Der Zug kam nach dem Bahnübergang zu stehen. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Außerdem wurden eine Zugbegleiterin und der Lokführer leicht verletzt. Im Zug befanden sich 34 Fahrgäste. Sie blieben unverletzt.

Am Kleintransporter entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Schaden am Triebwagen des Regionalzugs kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zur Unfallstelle wurde ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Marktoberdorf und den Ortsteilen entsandt. Den Rettungseinsatz koordinierte ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes.

Die Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Nach der Schadensaufnahme konnte der Regionalzug konnte mit den Fahrgästen noch bis zum Bahnhof Marktoberdorf weiterfahren.

Beim Fahrer des Wagens wurde eine Alkoholisierung von rund 0,3 Promille festgestellt und durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.