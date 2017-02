Auto schleudert in Immenstadt gegen Schilderpfosten

Vorfahrt missachtet · Am Mittwochmorgen befuhr eine 57-Jährige die Ortsverbindungsstraße von Rauhenzell in Richtung Staatsstraße 2006 und biegt dann nach links in Richtung Birkenallee ab. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 44-Jährigen und stieß mit diesem zusammen.



Bundespolizei Bild: Bundespolizeiinspektion Rosenheim Durch den Anprall wurde das Auto der Frau noch an einen, gegenüber der Einmündung, aufgestellten Schilderpfosten geschleudert. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.



