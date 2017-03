Auto brennt in Kempten komplett ab: 2.500 Euro Schaden

Zeugenaufruf · In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 03:00 Uhr nachts, bemerkte ein Anwohner der Immenstädter Straße in Kempten, dass sein Auto in Flammen steht.



Bild: Alexander Kaya Er versuchte zunächst selbst den Brand zu löschen, doch auch die schnell eintreffende Feuerwehr konnte letztendlich ein komplettes abbrennen nicht mehr verhindern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei Kempten hat ihre Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Sie bittet um Hinweise an die Nummer 0831-9909-0.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.