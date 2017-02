Auseinandersetzung in einer Diskothek in Kaufbeuren

Beleidigung · In der Nacht von Samstag auf Sonntag belästigte ein 31-jähriger Gast in einer Diskothek andere Personen. Als er aus diesem Grund aus der Disko verwiesen wurde, griff er einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer Flasche an und bedrohte ihn.



Bild: Benjamin Liss Beim anschließenden Handgemenge verletzte sich der Angreifer am Kopf und musste im Klinikum Kaufbeuren behandelt werden. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben werden sie gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 083417933-0 zu melden.



