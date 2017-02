Aufmerksame Zeugen beobachten Unfallflucht in Kempten

Klärung · Am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich in der Kotterner Straße in Kempten ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Fahrer eines VW-Passat parkte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz rückwärts aus und stieß dabei gegen einen geparkten VW-Golf.



Polizei Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) Nach dem Verkehrsunfall setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten den Unfall, notierten sich das Kennzeichen und teilten dies der Polizei mit. Der Unfallverursacher konnte so ermittelt werden und muss sich nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.