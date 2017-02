Auf B19 bei Waltenhofen Schlangenlinien gefahren: Autofahrerin (22) mit über 3,5 Promille am Steuer

Alkohol · Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr wurde der Polizei Kempten ein schlangenlinienfahrendes Auto auf der B19 bei Waltenhofen mitgeteilt. Das Auto konnte an der Überleitung der A980 auf die B19 in Fahrtrichtung Immenstadt durch die Polizei gestoppt werden.



Polizei Bild: Uli Deck (dpa) Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bei der 22-jährigen Fahrerin ergab einen Alkoholwert von mehr als 3,5 Promille. Die Dame musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.