Arbeitsunfall in Kempten: Mann (49) stürzt in Grube und verletzt sich schwer

Bauarbeiten · Bei Bauarbeiten in der Memminger Straße in Kempten fiel am Mittwochvormittag ein 49-jähriger Bauarbeiter in eine etwa 1,5 Meter tiefe Grube. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.



Rettungsdienst Bild: Daniel Karmann (dpa) Der bereits alarmierte Rettungshubschrauber kam hierfür nicht zum Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen war die Grube nicht ausreichend abgesichert. Ob ein Fremdverschulden vorliegt wird derzeit von der Polizeiinspektion Kempten geprüft.



