Arbeiter (17) fährt Kollegen (49) in Lindauer Betrieb mit dem Gabelstapler über den Fuß

Betriebsunfall · Im Lagerraum eines Betriebes in der Bregenzer Straße kam es am Dienstagmittag zu einem Arbeitsunfall. Ein 17-jähriger aus dem Westallgäu war wohl mit dem ihm anvertrauten Gabelstapler noch nicht so vertraut.



Deutsches Rotes Kreuz Bild: Alexander Kaya Beim Zurückfahren unterschätzte er die Bremswirkung des Gefährts und fuhr etwas weiter als geplant. Dabei fuhr er einem 49-Jährigen über den rechten Fuß. Der Fuß wurde dabei von der hinteren Kante des Gefährts eingeklemmt und knickte um. Der 49-Jährige musste sich anschließend in einem Krankenhaus behandeln lassen.



