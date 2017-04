Angetrunkener Pakistani (32) randaliert vor Marktoberdorfer Asylbewerberheim

Festnahme · In der Freitagnacht wurde ein 32jähriger pakistanischer Asylbewerber dabei beobachtet, wie er an einem geparkten Auto zwei Reifen zerstach. Auch beschädigte er eine Zimmertüre im Asylbewerberheim mit einem Stein.



Bild: Benjamin Liss

Da er stark angetrunken und zudem sehr aggressiv war wurde er von der Streife in Gewahrsam genommen. Dort versuchte er sich dann in der Zelle umzubringen, was durch die aufmerksamen Polizeibeamten sofort erkannt und vereitelt werden konnte.

Er wurde dann noch in der Nacht in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen.