54-Jähriger aus Memmingen vermisst: Die Polizei bittet um Mithilfe

Vermisstenmeldung · Martin August Rauß verließ mit seinem Auto am Montag, 24.04.2017, gegen 09.15 Uhr seine Wohnung in Memmingen und wollte nach Angaben von Angehörigen in Richtung Füssen zum Wandern aufbrechen. Bis zum Abend ist der Vermisste nicht nach Hause zurückgekehrt. In der Nacht wurde er bei der Polizei Memmingen als vermisst gemeldet.



54-Jähriger aus Memmingen vermisst Bild: Polizei Umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Marktoberdorf, Stötten am Auerberg und Füssen, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, blieben erfolglos. Der Viermisste gilt als erfahrener Bergwanderer. Allerdings ist er aufgrund seines Gesundheitszustandes dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Martin August Rauß ist 54 Jahre alt. Er ist 185 cm groß. Seine Figur ist eher kräftig. Seine Harre sind kurz und graumeliert. Seine Nationalität ist deutsch und er spricht schwäbischen Dialekt. Er hat einen Oberlippenbart und waagrechte Stirnfalten. Bekleidet ist er vermutlich mit einer braunen Bergwanderhose, einer Jacke der Marke "Odlo" in blau/grau mit gelben Reißverschluss und er führt eventuell einen kleinen hellblauben Radlerrucksack mit sich. Er war mit einem Auto der Marke Toyota , Modell Yaris, Baujahr 2006, Farbe grau, amtliches Kennzeichen MM-F 915 unterwegs. Die Polizeiinspektion Memmingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und stellt folgende Fragen: Wer hat Herrn Rauß oder sein Auto gesehen?

Hat sich Herr Rauß in Beherbergungsbetriebe im Raum Füssen eingemietet? Hinweise nimmt die Polizei Memmingen oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Kontaktieren Sie im Eilfall die Polizei unter der Notrufnummer 110.