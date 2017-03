Zwei Großbaustellen in Scheidegg werden gegen Jahresende abgeschlossen

Projekt · Zwei Großprojekte in Scheidegg werden heuer zum Jahresende hin fertiggestellt. Noch vor Weihnachten soll das Hotel Edita am Kurhaus eröffnen, gab Bürgermeister Uli Pfanner in der Bürgerversammlung bekannt.



Zwei Großprojekte in Scheidegg werden heuer zum Jahresende hin fertiggestellt. Darunter der neue Verbrauchermarkt in der Zollstraße. Bild: Caroline Mittermeier Im April wird das Dach auf das Gebäude gesetzt. Das Haus mit 165 Betten werde eine „Bereicherung für die ganze Region“, ist sich der Rathauschef sicher. Das Haus soll den Tourismus in der Marktgemeinde weiter beflügeln. Im November eröffnen soll der neue Verbrauchermarkt in der Zollstraße. Wichtig auch für Nicht-Kunden des Rewe: Der Parkplatz kann abends und an Wochenenden öffentlich genutzt werden. „Das wird für Veranstaltungen in der evangelischen Kirche und dem Pilgerzentrum von großem Nutzen sein“, sagte Pfanner. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe des Westallgäuers vom 25.03.2017.



