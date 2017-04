Zwei Grad weniger für mehr Aroma: Schaukäserei Wiggensbach eröffnet zwei neue Lagerkeller

Neubau · Am Fuße der Treppe trennt nur noch eine Holztür von tausenden Käselaiben. Robert Röhrle schiebt den Riegel zur Seite und tritt in den kühlen Raum: „15.000 Laibe passen hier rein“, sagt der Betriebsleiter der Bio-Schaukäserei Wiggensbach.



„Etwa vier Kilo wiegt so ein Bio-Laib“, sagt Betriebsleiter Robert Röhrle. 6.000 davon lagern bereits im neuen Ziegelkeller. Schilder an den Regalen zeigen die Käsesorten an. Bild: Ralf Lienert

Über den Holzbrettern hängen Schilder mit den Namen der Käsesorten. „Bier“ steht auf manchen. „Wein“, „Horn“ und „Wein leicht“ ließt man auf anderen.

Von diesen Ziegelkellern gibt es nun zwei in Wiggensbach. Eine Million Euro ließ sich das die Käserei kosten. Am Freitag wurden sie nun eröffnet.

2003 schlossen sich Landwirte zur Bio-Schaukäserei zusammen, um ihre Milch selbst zu verarbeiten. Zunächst fand man in Leutkirch einen Lagerraum, in dem der Käse reifen konnte. Doch immer mehr Bauern schlossen sich an, mittlerweile sind es 14.

Damit wuchs die Menge der zu verarbeitenden Milch auf 3,5 Millionen Liter. So kam es zum Bau der zwei Keller hinter der Schaukäserei in Wiggensbach. Gefertigt sind sie wie in Leutkirch aus Ziegelsteinen.