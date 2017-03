Feuerwehr · Zu einem Brand in einer Wohnung kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kaufbeuren. Aus bis lang ungeklärter Ursache brach in einer Wohnung ein Brand aus.



Zu einem Brand in einer Wohnung kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kaufbeuren. Bild: Bringezu Thorsten Mehrere Personen mussten durch die Feuerwehr ins Freie gerettet werden und anschließend durch den Rettungsdienst behandelt werden. Einige der geretteten Personen mussten zur weiteren Behandlung in das nahe gelegene Klinikum verbracht werden. Ein Großaufgebot von Rettungsdienst und Feuerwehr war vor Ort.