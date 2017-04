Wirklich erlaubt sind Bauwagen, Buden und Hütten im Unterallgäu nicht - sie werden aber geduldet

Jugendarbeit · Eigentlich dürfte es sie gar nicht geben: All die Bauwagen, Buden und Hütten, in denen sich in fast allen Gemeinden im Unterallgäu Jugendliche treffen. Bau- und gaststättenrechtlich sind sie nämlich in der Regel nicht genehmigungsfähig.



Wie viele Bauwagen, Buden und Hütten es im Unterallgäu gibt, ist nirgendwo erfasst. Die Jugendlichen wollen dort unter sich sein, was ihnen das Landratsamt unter bestimmten Voraussetzungen auch ... Bild: Polizeiinspektion Mindelheim Und die selbstorganisierten Jugendtreffs sind nicht unumstritten: Einerseits ermöglichen sie es den Jugendlichen, Kompetenzen und Erfahrungen zu sammeln: Sie engagieren sich für eine Gemeinschaft, arbeiten im Team, übernehmen Verantwortung, müssen sich selbst organisieren und Durchhaltevermögen zeigen. Andererseits wird dort häufig viel Alkohol konsumiert und Anwohner beschweren sich teils über Lärm und Unrat rund um die Treffpunkte. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe der Memminger Zeitung vom 27.04.2017.



