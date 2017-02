Wird ab 2018 Plastikmüll im Gebiet des ZAK Kempten abgeholt?

Verhandlungen · Säckeweise stapelt sich Plastikmüll in der Garage. Der Wertstoffhof ruft. Also raus am Entsorgungs-Samstag, in die Schlange einreihen, um Joghurtbecher und Folien loszuwerden. „Muss nicht sein“, sagen die Verantwortlichen des Dualen Systems Zentek (DSZ).



Tetra-Paks, Joghurtbecher, Kunststoff-Flaschen – alles ab in den grünen Sack und zum Wertstoffhof damit. Bild: Matthias Becker Sie plädieren für ein Holsystem mit gelben Säcken, wie es in vielen Gebieten Deutschlands verbreitet ist. Mit dem Abfallzweckverband (ZAK) laufen Verhandlungen. Zentek ist einer von zehn sogenannten Systembetreibern in Deutschland. Zurzeit bereitet er die Ausschreibung vor für die Sammlung von Leichtverpackungen im Gebiet des ZAK ab 1. Januar 2018. Das hiesige Wertstoffhofsystem ist in den Augen von Einkäufer Alexander Stoffel allerdings „veraltet und uneffektiv“. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 22.02.2017.



