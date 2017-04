Winter ade: Kaufbeurer Laubenpieper werkeln wieder

Schrebergarten · In die Schrebergarten-Anlage am Kaufbeurer Wertachwehr kehrt langsam wieder Leben ein: Kaum klettern die Temperaturen in die Höhe, fangen die Laubenpieper wieder an zu werkeln.



Frühling im Schrebergarten Bild: Mathias Wild Für viele ist es ein willkommener Rückzugsort, um viel Herzblut in ihre Gärten zu stecken. „Hier kennt jeder jeden“, erzählt Jochen Müller, der sich in seiner grünen Oase sichtlich wohl fühlt. Es sprießen bereits zahlreiche Blumen, aber auch Knoblauch durchbricht die Erde. Warum es immer mehr Junge in die Schrebergärten zieht und wie viele es in der Stadt Kaufbeuren an welchen Stellen überhaupt gibt, lesen Sie in der Montagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 03.04.2017.



