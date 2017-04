Wilder Westen: Schüsse in Buchloe

Waffen · Zwei angetrunkene Männer schießen mit einer Maschinenpistole nahe des Gabrielweihers bei Buchloe. Bereits am späten Freitagabend schreckte eine Gewehrsalve einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten im Westen von Buchloe von seiner Gute-Nacht-Zigarette auf.



Weiher zwischen Wiedergeltingen und Buchloe. Bild: Lisa Boger

Er verständigte sofort die Polizei, die zwei Männer festnahm. Sie sollen an einer Kiesgrube mit einer Maschinenpistole geschossen haben.

Im Buchloer Westen jenseits der Rudolf-Diesel-Straße lockt ein Industriegebiet mit Asphaltmischanlage und Bauunternehmen, Kieswerk und Recyclingfirma nicht unbedingt zum Spazierengehen. Doch zwischen dem Areal und der Kreisstraße OAL 18 liegen auch renaturierte Kiesgruben, auf denen Sumpfhühner gemächlich ihre Runden ziehen.

Zwei Anwohner gibt es in dem außerhalb der Arbeitszeiten abgelegenen Gebiet. „Wir haben nichts gehört“, sagt eine Frau. Die anderen Anwohner sind erst gar nicht zu sprechen. Dabei herrschte am Freitagabend und Samstagvormittag helle Aufregung in der Nähe der Weiher: Ein großes Polizeiaufgebot ging dort dem Anruf des Ex-Soldaten nach.