Wigratzbad in Opfenbach: Weihrauchasche beschert Feuerwehreinsatz

Rauchentwicklung · Wegen einer unklaren Rauchentwicklung sind am Donnerstagabend die Feuerwehren aus Opfenbach und Wohmbrechts, der Rettungsdienst und die Kreisbrandinspektion an die Gebetsstätte in Wigratzbad ausgerückt.



Gebetsstätte Wigratzbad Bild: Olaf Winkler (Olaf Winkler) Der Grund für den Alarm war bald gefunden, berichtet Markus Schellenbaum, Kommandant der Opfenbacher Wehr: „In der Sakristei im Keller rauchte noch Kohle, die die Kirche für die Weihrauchkessel braucht.“ Beim Rächern wird das Weihrauch-Harz auf ein brennendes Stück Kohle gelegt. Beim Verglühen entwickelt es den typischen Weihrauchdampf. Mehr über die Entstehung des Rauchs erfahren Sie in der Samstagsausgabe des Westallgäuers vom 25.03.2017.



