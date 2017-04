Weiterer archäologischer Fund in der Kaufbeurer Fußgängerzone

Historische Altstadt · Die historische Altstadt birgt so machen Schatz im Boden. Nachdem während des Umbaus der Fußgängerzone jüngst am Obstmarkt die Fundamente eines alten Bürgerhauses entdeckt worden sind, trat am Mittwoch am Salzmarkt ein weiterer Mauerrest mit archäologischem Wert zutage.



Die Fußgängerzone ohne Stolperpflaster: Der alte Belag in der Schmiedgasse ist mittlerweile weitgehend abgeräumt. Bild: Mathias Wild Archäologe Dr. Marcus Simm, der die Arbeiten begleitet, dokumentierte das Relikt, über das bislang bei der Stadt keine Erkenntnisse vorlagen. Der Tuffstein deutet auf einen ungewöhnlich weit in die Fußgängerzone hineinreichenden Bau aus dem Mittelalter hin. Mittlerweile ist die Grube wieder zugeschüttet, wie das bei Funden dieser Art üblich ist. Wie es auf der Baustelle weitergeht, lesen Sie in der Freitagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 07.04.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper