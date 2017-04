Weitere 1.000 Euro für das Stadtfest in Buchloe

Stadtrat · Der Gewerbeverein Buchloe wünscht sich ein stärkeres finanzielles Engagement der Kommune. Ob der Zuschuss reicht, lässt der Vorsitzende Niko Stammel noch offen. Für 2018 ist ein neues Konzept geplant.



Letztes Jahr war auf dem Stadtfest Buchloe ganz schön was los. Bild: Günter Enzensberger

Einen weiteren Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro macht die Stadt heuer für das Buchloer Stadtfest locker. Darauf einigte sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend. Damit summiert sich die städtische Unterstützung für das Stadtfest auf rund 6.300 Euro.

Der Gewerbeverein hatte als Organisator des Festes im Vorfeld in mehreren Gesprächen gegenüber der Kommune deutlich gemacht, dass er sich ein stärkeres finanzielles Engagement wünscht.