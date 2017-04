Weg frei für Feneberg: Rewe sagt für Bau eines Einkaufsmarkts im Waltenhofener Ortsteil Oberdorf ab

Nahversorgung · Und plötzlich gibt es nur noch einen Bewerber: Nachdem das Unternehmen Brefa als Investor seine Pläne für den Bau eines Einkaufsmarkts im Waltenhofener Ortsteil Oberdorf zurückgezogen hat, folgte kurz danach auch die Absage von Rewe.



Auch im Waltenhofener Ortsteil Oberdorf könnte es künftig eine Feneberg-Filiale geben. Das Unternehmen hat sein Interesse bekundet, dort zu bauen. Bild: Martina Diemand

Damit bleibt allein das Kemptener Unternehmen Feneberg im Rennen. Die Gemeinde leitet nun die ersten Schritte ein, um die rechtlichen Grundlagen für den Nahversorger zu schaffen.

Wie berichtet, hatte die Woringer Firma Brefa ihr Interesse verloren, weil die Gemeinde die Größe des Lebensmittelladens auf maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche begrenzen will. Das ist aus Sicht des Unternehmens „nicht zukunftsfähig“.

Zwischenzeitlich hat auch Rewe selbst der Gemeinde Waltenhofen abgesagt – mit der gleichen Begründung. Die Lebensmittelkette hält an ihrem Konzept mit einer Verkaufsfläche von 1.200 Quadratmetern plus 400 Quadratmeter Getränkemarkt fest.

Aus Sicht der Gemeinde ist das für den Ortsteil Oberdorf nicht umsetzbar. Während der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, in der es allein um die Nahversorgung in Oberdorf ging, verwies Bauamtsleiter Klaus Häger auf die rechtlichen Voraussetzungen.