Was passiert jetzt mit dem Gebäude des Gasthaus Löwen in Lauben?

Gemeinderat · Eines ist klar: Die Bürger und der Gemeinderat wollen anstelle des ehemaligen Gasthofs Löwen weder eine Bauruine noch ein „Großes Loch“ in Lauben. Dennoch sind zahlreiche Bürger mit der aktuellen Tendenz für ein Rathaus an der Stelle nicht einverstanden.



Um die Zukunft des ehemaligen Gasthofs Löwen in Lauben gibt es im Ort immer wieder Diskussionen. Der Gemeinderat favorisiert einen Rathaus-Neubau. Bild: Bastian Hörmann

Am Dienstag gab es dazu im Gemeinderat eine Diskussion über das Bürgerbegehren „Kein Rathaus-Neubau am Standort des jetzigen Gasthaus Löwen in Lauben“. Dieses wurde aber vom Landratsamt Oberallgäu aufgrund von falschen Aussagen für unzulässig erklärt.

Die Folge: Auch der Gemeinderat musste den Antrag aus formalrechtlichen Gründen ablehnen, da die Ratsmitglieder ansonsten gegen ihren Amtseid gehandelt hätten. Denn in diesem haben sie sich verpflichtet, das Recht zu schützen.