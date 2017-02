WCs am Königsplatz und im Zumsteingarten in Kempten wegen zugefrorener Leitungen gesperrt

Frostschäden · „Pinkeln verboten“ – über dieses Schild an einem Baum auf Waltenhofener Flur haben sich gestern viele unserer Leser amüsiert. Alois Bruckner kam daraufhin die Idee, dass die Stadt Kempten solche Schilder im Stadtpark aufstellen sollte.



An den Toiletten im Zumsteingarten kann man sich zurzeit nicht erleichtern. Bild: Jochen Sentner

Der Waltenhofener war nämlich am Dienstag in der Innenstadt unterwegs und fand die Toiletten am Zumsteinhaus und am Königsplatz versperrt vor. Was ist da los?

Die Situation kennt wohl jeder: Nichtsahnend geht man durch die Stadt – plötzlich meldet sich ein dringendes Bedürfnis. Wer die berühmte Konfirmandenblase in sich trägt, kennt freilich die meisten stillen Örtchen im Zentrum. Blöd nur, wenn dann die nächstgelegenen Stationen beide verschlossen sind.