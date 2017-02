Vorübergehend verstummt: Glocken der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren schweigen nachts

Beschwerden · Zu laut waren vor einigem Monaten einem Anwohner der Altstadt die Glockenschläge beider großer Kirchen in der Nacht. Aus dem Turm der katholischen Stadtpfarrkirche St. Martin verkündete die Uhr alle viertel Stunde die Zeit – ebenso oft schlug die Uhr der Dreifaltigkeitskirche.



In der Nacht stehen die Glocken der Dreifaltigkeitskirche vorübergehend still. Bild: Mathias Wild

Der katholische Stadtpfarrer Bernhard Waltner nahm sich federführend der Beschwerde an. Die Kirchenverwaltung beschloss schließlich, die Anzahl der Schläge zu reduzieren.

In der Nacht erklingt die Glocke von St. Martin nur noch einmal pro Stunde. In einem Brief wurde dies dem Anwohner mitgeteilt. Er scheint damit zufrieden zu sein. Denn Waltner hat nie mehr etwas von ihm gehört.