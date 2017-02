Vorlesewettbewerb: Viertklässler messen sich an Comenius-Grundschule Buchloe

Wettbewerb · Chantal Bergforth, Clara Fink, Tim Söldner und Marie Steber heißen die Gewinner des Vorlesewettbewerbs an der Comenius- Grundschule. Sie werden ihre Schule am 18. März in Kempten in der nächsten Runde des vom Rotary- Club ausgerichteten Wettbewerbs vertreten.



Buch Lesen Bild: Alexander Kaya Jeweils zwei Kinder waren zuvor in den vierten Klassen für den Schulentscheid gewählt worden. Ihre ausgewählten Texte stellten die acht Vertreter – die Schüler der vierten Klassen, die Klassenleitungen, die Jury und Schulrektor Georg Heinecker, der durch die Veranstaltung führte – vor. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Buchloer Zeitung vom 01.02.2017.



