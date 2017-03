Verkehrschaos rund um das XXXLutz-Lager in Weidach: Bürgermeister kündigt Konsequenzen an

Ärger · „Jetzt ist Schluss.“ Mit deutlichen Worten macht der Duracher Bürgermeister Gerhard Hock klar, dass die Verkehrssituation rund um das XXXLutz-Lager in Weidach nicht mehr tragbar sei: Immer wieder blockieren Lastwagen die Straßen, bei Kälte lassen manche Fahrer nachts die Motoren laufen.



Vor allem die Anwohner des Sportplatzwegs und der Werner-von-Siemens-Straße klagen über die Laster, die immer wieder die Durchfahrt versperren oder andere Fahrzeuge zuparken. Bild: Matthias Eltrich

Anwohner beklagen zugestellte Einfahrten. Schüler kommen zu spät zur Schule, weil der Bus nicht durchkommt. „Ein echtes Ärgernis“, sagt Hock. Und auch das Möbelhaus will jetzt handeln.

Am Donnerstag sei es besonders schlimm gewesen, berichtet der Bürgermeister während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zwölf Lastwagen parkten an den Straßen rund um das Möbelhaus-Lager. „Es kam kein Bus mehr durch. Es war der Wahnsinn.“ Gleich am Freitag darauf sei er mit Verantwortlichen von XXXLutz zusammengesessen.

Beim Gespräch kündigte Hock Konsequenzen an: Künftig gebe es für Lastwagen Halteverbote sowie ein Einfahrverbot zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Die Schilder werden voraussichtlich noch diesen Monat aufgestellt. Danach werde die kommunale Verkehrsüberwachung darauf achten, dass die Verbote auch eingehalten werden.

Aber auch XXXLutz habe reagiert. Norbert Germann, Gebietsleiter für Bayern, bestätigt: „Wir wollen die Wogen glätten.“