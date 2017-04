Vegetarier und Veganer aus dem Oberallgäu erzählen, auf was sie beim Lebensmitteleinkauf achten

Ernährung · Seitan-Würstchen, Lupinen-Eis und Tofu-Burger – damit kennen sich Vegetarier und Veganer aus. Sie haben aber auch sonst mehr Kenntnisse über Zutaten als andere. Als die sogenannten „Mischköstler“. Dies zumindest hat jetzt eine Umfrage der Verbraucherzentrale Bayern ergeben.



Vegetarierer und Veganer achten mehr auf Zutaten. Bild: Martina Diemand

Vegetarier und Veganer würden im Vergleich zu anderen nahezu akribisch darauf achten, was in den Lebensmitteln ihrer Wahl enthalten ist. Ob das so ist – das haben wir eine Vegetarierin und eine Veganerin gefragt.

Die grundsätzlichen Erwartungen scheinen die meisten Produkte schon einmal nicht erfüllen zu können., heißt es. Denn „die Zutatenliste sollte nicht zu lang sein“, sagt Julia Schmelt, 22 Jahre alt und seit Jahren Veganerin: „Die Produkte, die ich kaufe, sollten möglichst wenig verarbeitet sein“.

Marken wie Alpro oder Alnatura zum Beispiel würden bei vielen Produkten rein vegane Inhalte versprechen sowie das V-Label der Europäischen Vegetarier-Union, das offiziell für Qualität steht.

Doch selbst dann greifen die Veganer nicht einfach unbesorgt ins Supermarktregal. Nur 24 Prozent der von der Verbraucherzentrale Befragten trauen der Angabe „vegetarisch“ oder „vegan“. Ganze 67 Prozent lesen zusätzlich immer die Zutatenliste.

Das gilt auch für Melissa Ludat, 18, Vegetarierin. Die Marke sei ihr völlig egal. „Mich stellt nur der Blick auf die Zutatenliste zufrieden, auch wenn auf einem Produkt ‚vegan’ draufsteht“, sagt Julia. Denn es komme schon öfters vor, dass in einem angeblich veganen Produkt zum Beispiel Honig drin sei.