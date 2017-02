Überreste von Hündin Luci gefunden: Border Collie war nach Brand bei Oberstaufen vermisst

Traurige Nachricht · Drei Wochen lang hat Reinhard Finkel seine Border Collie-Hündin „Luci“ gesucht. Am Dienstag entdeckte ein Baggerfahrer „Lucis“ Überreste bei Aufräumarbeiten des Bauernhofs, der am 17. Januar in Buflings abgebrannt war. Finkel hatte gehofft, dass „Luci“ dem Trubel davongelaufen war und wieder gefunden werden würde.



So sah es zwei Wochen nach dem Brand in Oberstaufen-Buflings aus. Bild: Werner Kempf Der 48-jährige Landwirt fütterte am Dienstagvormittag seine Kühe, als ein Nachbar vorbeikam und ihm mitteilte, dass „Lucis“ Überreste gefunden worden seien. „Dass mein Hund in den Flammen umgekommen ist, hat mir einen gehörigen Schlag versetzt. Das tut richtig weh“, sagt Finkel. Er rechnete fest damit, dass seine Hündin gefunden oder von alleine nach Hause kommen würde. Finkel hatte „Luci“ vor acht Jahren als Welpen gekauft und „eine ganz innige Beziehung zu dem Tier“. Der 48-Jährige will sich wieder einen Hund anschaffen. „Doch zuerst einmal muss es hier weitergehen“, sagt der Landwirt.