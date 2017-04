Tattoos liegen voll im Trend: Oberallgäuer erzählen, warum

Körperkunst · Tattoos und Piercings sind mittlerweile bei Menschen jeden Alters beliebt – auch im Oberallgäu. So ist das Hindelanger Tattoostudio von Daniel Bensmann schon für das nächste halbe Jahr ausgebucht. Allerdings ist in den vergangenen zwei Jahren auch die Zahl derer enorm gestiegen, die sich alte Tattoos wieder entfernen lassen, wie Susanne Lenz von der Praxis „Best for Skin“ weiß.



Natalie Weißenbach, 25 Jahre alt, wohnt in Vorderhindelang Bild: Laura Glockzin Was bringt also Leute dazu, teilweise ihren ganzen Körper mit Tattoos oder Piercings zu verzieren? „Ohne meine Tattoos käme ich mir nackt vor“, sagt beispielsweise die 25-jährige Natalie Weißenbach aus Vorderhindelang. Sie und vier weitere Oberallgäuer erzählen die Geschichte hinter den Bildern auf ihrer Haut Samstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 22.04.2017.



