Suche nach einem Gegenkandidaten be der Bürgermeisterwahl in Waltenhofen: CSU, Freie Wähler und Grüne schalten Anzeige

Wahlkampf · In gut einem Jahr steht in Waltenhofen die Bürgermeisterwahl an. Und schon jetzt suchen die Ortsverbände der CSU, der Freien Wähler und der Grünen gemeinsam nach einem Kandidaten – oder einer Kandidatin.



Waltenhofen Bild: sch Sie haben dazu eine Anzeige geschaltet. Ein geeigneter Bewerber soll bei der Wahl im März 2018 Eckhard Harscher (parteilos) herausfordern – denn der amtierende Bürgermeister will wieder antreten. Erschienen ist die Anzeige in der Bayerischen Staatszeitung. „Die Gemeinde Waltenhofen liegt im Landkreis Oberallgäu, ist wirtschaftlich und landschaftlich sehr attraktiv und hat rund 9000 Einwohner“, ist darin zu lesen. Interessierte können sich per E-Mail bewerben. Mehr zur ungewöhnlichen Kandidatensuche in Waltenhofen und warum die Parteien überhaupt einen Gegenkandidaten brauchen, lesen Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 25.02.2017.



