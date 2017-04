Stadträte knöpfen sich Füssens Bürgermeister Iacob vor

Allgäuer Land · Große Empörung haben Aussagen von Bürgermeister Paul Iacob in der Sitzung des Zweckverbands Allgäuer Land bei einigen Stadträten ausgelöst. Im Gespräch mit unserer Zeitung ist die Rede von peinlichem Verhalten, Vertrauensbruch und Aussagen, die an Beleidigung grenzen. Iacob hatte in der Sitzung das Verhalten des Bauausschusses kritisiert, der Entscheidungen des Zweckverbandes blockiert hatte.



Paul Iacob, Bürgermeister von Füssen Bild: Iacob Auch andere Bürgermeister machten ihrem Ärger darüber Luft, dass Füssener Stadträte sich einmischen dürfen. Etwa beim Neubau der Firma Wirthensohn im Gewerbepark waren sie nicht mit Befreiungen von der Stellplatzsatzung einverstanden, die der Zweckverband bereits abgesegnet hatte. Hier habe das Gremium jedoch seine Kompetenzen überschritten, sagt Dr. Anni Derday (FWF). „Das hätten Herr Rist und Herr Iacob auch wissen müssen“, wirft sie Hauptamtsleiter und Bürgermeister vor. Was den Stadträten noch alles sauer aufstieß, erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 04.04.2017.



