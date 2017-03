Stadtplaner verwerfen modern gestaltetes Projekt in der Immenstädter Straße in Kempten

Gestaltungsbeirat · Anders sein hat in Kempten – bei der Hausarchitektur – kaum eine Chance: Die Pläne für ein Mehrfamilienhaus in der Immenstädter Straße, das nach Aussage der Architektin bewusst „außergewöhnlich“ sein sollte, wurden im Gestaltungsbeirat der Stadt in Bausch und Bogen verworfen.



Die Animation eines Hauses veranlasste Stadtplaner, das Projekt in der Immenstädter Straße mit Hinweis auf die Nachbarschaft abzulehnen. Bild: Stadt Kempten Wie schon kürzlich bei einem im Kubusstil geplanten Einfamilienhaus in Lenzfried ist die Maxime der auswärtigen Stadtplaner und des Oberbürgermeisters: Neubauten haben sich am Umfeld zu orientieren. Der Schweizer Architekt Carl Fingerhuth sagte: „Modern bauen heißt nicht mehr, sich vom Alten abzusetzen, sondern Bestehendes ernst zu nehmen.“ Als die Architektin ihre Vorlage mit dem Argument verteidigen wollte, dass so doch nie etwas Neues entstehen könne, wurde Fingerhuth noch deutlicher: „Sie müssen Kempten nicht neu erfinden.“ Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 29.03.2017.



