Stadt Kempten hat keine Bedenken gegen überraschendes Feuerwerk  und auch keine Handhabe

Lärm · „Wir sind entsetzt über die Genehmigung eines Feuerwerkes für eine Privatperson und über das Ausmaß dieser Lärmbelästigung beziehungsweise Umweltbelastung.“



Feuerwerk ist kaum zu verbieten – auch wenn es Anwohner stört. Bild: Olaf Winkler

Die beiden Kemptener, die sich am Montag so geäußert haben, sind nicht die Einzigen, die sich über das nächtliche Spektakel auf der Burghalde in der Nacht zum Samstag aufregen.

Auch wenn insgesamt gesehen nach Einschätzung der Stadtverwaltung „99 Prozent so etwas gefällt“ (Uwe Sutter vom Ordnungsamt), stellt sich die Frage: Was ist erlaubt bei Privatfeiern und was ist unzumutbar für die Nachbarn?