Sonthofen rückt das Fahrrad in den Fokus

Radstadt · Nicht alles, aber viel mehr als bisher soll sich in Sonthofen ums Fahrrad drehen. Das hat der Stadtrat in einer mehrstündigen Sondersitzung einhellig entschieden. Das Thema soll in vielen Bereichen besondere Priorität haben.



Hoch hinaus will Sonthofen beim Thema Fahrrad und viel mehr als nur die Radlbahnhöfe anbieten. An Ausstellungsständen und auf einem Hindernisparcours konnten die Bürger beim verkaufsoffenen ... Bild: Ulrich Weigel Ein Ziel ist, den Anteil der Radler am Gesamtverkehr von 18 auf 23 Prozent zu steigern. Was das für die Menschen in der Alpenstadt bedeutet? Es wären entsprechend weniger Autos in der Stadt unterwegs – ein Plus für die Lebensqualität. „Jede Fahrradfahrt ist eine Fahrt weniger mit Auto oder Motorrad“, sagt Bürgermeister Christian Wilhelm. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 05.04.2017.



