Seeger Bauernfamilie schickt Hühner im mobilen Stall auf die Wiese

Landwirtschaft · Noch rechtzeitig vor Ostern hat die Bauernfamilie Stechele aus dem Seeger Weiler Enzenstetten den fleißigen Eierproduzentinnen ein neues Domizil verschafft: 350 braune Junghennen erobern nach und nach eine ein Hektar große Wiese.



Sie liefern eifrig Nachschub für den Osterhasen: 350 Junghennen haben seit kurzem ein Zuhause in Enzenstetten gefunden. Bild: Johanna Lang

Zum Eier legen und Schlafen ist dort ein mobiler Stall aufgebaut. Alle paar Tage versetzt Hans-Peter Stechele den um ein paar Meter, damit das Gras für die Hühner immer frisch ist.

Verkauft werden die Eier in einem Blockhäuschen direkt an der Wiese. Dort können Interessierte auch Milch in Flaschen abfüllen. Wer den fröhlichen Vögeln beim Gackern und Flattern auf ihrer Wiese zuschauen will, sollte dabei nur ein wenig vorsichtig sein: Ein Elektrozaun schützt ihr Freigelände vor Füchsen und Mardern.