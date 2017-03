Schlecker: Manche Filialen in Kempten und dem Oberallgäu stehen heute noch leer

Immobilien · Während Anton Schlecker wegen seines Prozessbeginns wieder in die Schlagzeilen rückt, stehen manche Filialen seiner insolventen Drogeriemarkt-Kette noch immer leer. Woran liegt das? Und wie ist die Lage am Markt für kleine Handelsflächen in der Region? Ein Überblick.



Früher gab es hier Drogerie-Artikel, heute Bio-Textilien: die ehemalige Schleckerfiliale in Altusried. Bild: Matthias Becker Im Januar 2015 standen die ehemaligen Filialen in Weitnau und in Altusried noch leer. Mittlerweile sind beide vermietet. In Immenstadt beispielsweise sind die Räume nach wie vor nicht leer. Auch in Kempten am Brodkorbweg gab es bislang keinen Nachfolger – dort soll nun aber ein zahnärztliches Zentrum entstehen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 07.03.2017.



