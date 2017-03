Rückholzerin (66) berichtet in Pfronten von ihrer Rucksack-Tour durch Asien

Reiseerlebnisse · Vor fünf Jahren hat sich die heute 66-jährige Rückholzerin Ortrud Wirth einen Jugendtraum erfüllt: Sie reiste mit dem Rucksack durch Mittelamerika und Asien. Beim 60-plus-Nachmittag im Gemeindesaal der evangelischen Auferstehungskirche Pfronten erzählte sie jetzt von ihrer fünfmonatigen Tour durch Indien, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Laos und Kambodscha.



Die ehemalige Gymnasiallehrerin Ortrud Wirth aus Rückholz berichtet beim 60-plus-Nachmittag in der evangelischen Auferstehungskirche Pfronten von ihrer Reise vor fünf Jahren mit dem Rucksack um ... Bild: Erwin Kargus

Ihre Erlebnisse in Indien im Ghandi-Haus sowie bei der Herstellung von Kokos-Matten in einem Fair-Trade-Projekt schilderte sie ebenso wie die in einem Tempel in Indonesien, wo die Götter auch Zigaretten als Opfergabe erhalten. In Thailand staunte sie über schwimmende Märkte. Sie erlebte eine Tsunami-Warnung und das größte sakrale Bauwerk der Welt, einen Tempel, der in Kambodscha 500 Jahre vom Dschungel bedeckt war. Über ihre Mittelamerika-Erlebnisse berichtet Ortrud Wirth demnächst in einem weiteren Vortrag.