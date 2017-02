Rekord für die Bücherei Seeg: Ein Plus von 18 Prozent bei den Ausleihen

Jahresstatistik · 1.000 Ausleihen mehr pro Jahr hat die Bücherei Seeg in der Regel verzeichnet. 2016 überschritt sie diesen Wert um einiges. 2.500 Bücher mehr als im Jahr davor gingen über die Büchereitheke. Das ist ein Plus von 18 Prozent und damit steht in der Jahresstatistik 2016 eine Gesamtausleihzahl von 15.951.



Bücherei Bild: Ulrich Wagner Das sei beachtlich für eine kleine Bücherei, heißt es von Seiten der Einrichtung. Zumal sie nach wie vor nur von sechs ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen betrieben werde. 354 Stunden war die Bücherei vergangenes Jahr geöffnet, immer an drei Tagen pro Woche, auch in den Ferien. Nicht mitgezählt sind dabei die vielen zusätzlichen Stunden für das Vorbereiten der Bücher, Lese-Aktionen wie Bibfit, Lesekompass, Lesungen oder Bilderbuchkinos. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 11.02.2017.



