Reichsbürger-Gedankengut bei Gemeinderäten? Bolsterlanger demonstrieren vor Ratssitzung

Protest · Etwa 70 Bürger sind in Bolsterlang auf die Straße gegangen, um gegen Bürgermeisterin Monika Zeller und die Gemeinderäte zu demonstrieren, die Staatsangehörigkeitsausweise beantragt hatten.



Bolsterlang: Demo gegen Reichsbürger Bild: Martina Diemand

Zwar hatten Zeller und ein Gemeinderat sich bereits von der Reichsbürger-Szene distanziert , wo die gelben Scheine als Ausweisersatz verwendet werden.

Dennoch forderten die Bürger jetzt Aufklärung - auch in Bezug auf eine Veranstaltung in Bolsterlang vor einem Jahr bei der ein bekannter Reichsbürger in Bolsterlang wirre Thesen über eine souveräne Gemeinde und den Verlust von Eigentum ohne Staatsangehörigkeitsausweise vertreten durfte.

Im Sitzungssaal kam es zur Aussprache, bei der die meisten Gemeinderäte einräumten, die Veranstaltung besucht zu haben, jegliche Nähe zur Reichsbürger-Bewegung aber vehement von sich wiesen.