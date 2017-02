Reha statt Mallorca: Mountainbike-Profi Sofia Wiedenroth arbeitet daheim in Niederstaufen für ihr Comeback

Sport · Anstatt sich im Trainingslager auf Mallorca fit für die neue Saison zu machen, schuftet Sofia Wiedenroth daheim im Westallgäu für ihr Comeback. Die 22-jährige Profi-Mountainbikerin aus Niederstaufen schlägt sich mit einem entzündeten Knie herum. „Ich hinke gut zwei Monate komplett hinterher“, sagt die amtierende Deutsche U23-Meisterin.



Sofia Wiedenroth Bild: Adi Ballerstedt

Reha ist angesagt, viele Aufbau- und Stabilitätsübungen, ergänzt durch Rad-Einheiten auf der Rolle. „Die richtige Balance zu finden, ist ein schmaler Grat. Ich muss was für die Kraft machen, aber für mein Knie die richtigen Übungen und die richtige Intensität finden“, sagt sie.

Geduld ist jetzt also gefragt. Eigentlich wollte Sofia Wiedenroth Anfang April die neue Rennsaison starten, „aber ich sehe da fast schwarz“. Glücklicherweise ist der Terminkalender heuer so gestaltet, dass die wichtigen Rennen ein wenig später sind als sonst. Der Weltcup beginnt im Mai, die WM ist im September in Australien. „Es ist also noch nichts verloren“, sagt sie.