Realschule Lindenberg: Hoffen auf neue Fachrichtung Gestaltung an Lindauer FOS

Bildung · Auf dem Stundenplan der 7e der Lindenberger Realschule steht die Gestaltung eines Hausaufgabenheftes. Die Klasse gehört zum Kunstzweig der Schule. 120 Jugendliche besuchen ihn. Nicht zuletzt für sie wäre ein neues Angebot der Lindauer Fachoberschule (FOS) von Bedeutung.



Realschule Lindenberg Kunstzweig Bild: Peter Mittermeier

Dort entscheidet sich in den nächsten Wochen, ob eine neue Fachrichtung Gestaltung zustande kommt. Walter Zwinger, Rektor der Realschule, wirbt dafür. „Für unsere Jugendlichen wäre es eine weitere Möglichkeit“, sagt er.

Ob die Fachrichtung in Lindau zustande kommt, wird sich jetzt dann im Frühjahr entscheiden. Voraussetzung sind genügend Schüler. Die Probeeinschreibung läuft Anfang März an. Zehn Lindenberger Realschüler haben bisher an einem Zweig Gestaltung an der FOS Interesse angemeldet.