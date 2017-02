Prinzenhochzeit im Waaler Schloss

Liebe · Bei strahlendem Sonnenschein haben sich am Samstag Prinz Wolfram von der Leyen und Gräfin Janina von Schönborn-Wiesentheid aus Monaco in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste auf dem Standesamt in Waal das Jawort gegeben. Prinz Wolfram ist das älteste der vier Kinder der Familie von der Leyen.



Prinz Wolfram von der Leyen und Gräfin Janina von Schönborn-Wiesentheid aus Monaco Bild: Franz Barta Die Mutter von Gräfin Janina ist eine Monegassin, ihr Vater stammt aus Wiesentheid bei Würzburg. Die Urgroßmütter des jungen Paares waren Schwestern. Infolge dieser verwandtschaftlichen Beziehungen weilte Gräfin Janina im Alter von 17 Jahren auf dem Waaler Schloss, um die deutsche Sprache zu lernen. Bei dieser Gelegenheit lernte sich auch das junge Paar kennen. Die kirchliche Trauung findet am 24. Juni in der Kathedrale von Monte Carlo statt. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 14.02.2017.



