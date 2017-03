"Postkartenräuber": Serientäter hat Zigarettenkippe mit DNA in Opfenbach hinterlassen

Kriminalität · Monate sind seit dem Überfall auf die beiden Banken in Opfenbach vergangenen. Bei der Suche nach dem Täter sind die Behörden nicht recht weitergekommen. „Die Spuren sind alle abgearbeitet“, sagt Kurt Kraus, Leiter der Lindauer Kriminalpolizei, auf Anfrage.



Mit einer Spiderman-Maske auf dem Kopf hat am Donnerstag Mittag gegen 11.30 Uhr ein Unbekannter die Filiale der Volksbank in Opfenbach (Landkreis Lindau) überfallen. Bild: Peter Mittermeier

In einem ist sich die Polizei allerdings sicher: Hinter den beiden Überfällen steckt der „Postkartenräuber“. Der Unbekannte, der für mindestens elf Überfälle in Vorarlberg verantwortlich gemacht wird, hat an einem der Tatorte im Westallgäu seine DNA hinterlassen.

Zweimal hat der Serientäter im vergangenen Jahr Bankfilialen in Opfenbach heimgesucht. Erst am 14. Juli die Sparkasse, dann am 10. November die Volksbank. Schon nach dem ersten Überfall kam der Verdacht auf, hinter der Tat könnte der „Postkartenräuber“ stecken. Offiziell bestätigt haben das die Behörden nach dem Überfall auf die Volksbank.