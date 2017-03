Polizei nimmt dank aufmerksamen Nachbarn Bettler in Weiler-Simmerberg fest

Ermittlungen · Dank aufmerksamer Nachbarn sind am Donnerstagnachmittag drei Bettler in Weiler vorläufig festgenommen worden. Sie hatten erneut den 74-jährigen Mann aufgesucht, dem sie in den vergangenen Wochen mindestens 600 Euro gestohlen haben.



Festnahme Bild: Alexander Kaya Als die Bande aus Südosteuropa am Donnerstag dort auftauchte und die Anwohner das bemerkten, informierten sie – unter anderem sensibilisiert durch die Berichte im Westallgäuer und den Aufruf der Polizei, verdächtige Wahrnehmungen sofort zu melden – die Lindenberger Beamten. „Wir haben drei Personen vorläufig festgenommen“, bestätigt Michael Jeschke, stellvertretender Dienststellenleiter, auf Nachfrage. „Nach derzeitigem Kenntnisstand steht die Bettlergruppe aus Weiler-Simmerberg nicht in Verbindung mit dem Tötungsdelikt in Lindau-Zech“, teilt die Polizei außerdem mit. In der Nacht von 8. auf 9. März war dort ein 76-jähriger Rentner umgebracht worden. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe des Westallgäuers vom 31.03.2017.



