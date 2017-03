Polizei beendet Einbruchserie: Kemptener Beamte kontrollieren weiterhin Straßen im Oberallgäu - und sind erfolgreich

Kriminalität · Freitagabend, kurz vor Dämmerung. Beamte der Polizeiinspektion Kempten sowie der Verkehrspolizei bereiten eine Sperrung der B 19 Höhe Herzmanns vor. Das Technische Hilfswerk aus Sonthofen stellt Scheinwerfer auf.



Obwohl die Polizei die Einbruchserie in Kempten und Umgebung beendet hat, gehen die Kontrollen weiter. Am Freitag winkten die Beamten Fahrzeuge an der B 19 Höhe Herzmanns heraus. Bild: Ralf Lienert

Alle Fahrzeuge, die bis 21 Uhr in Richtung Norden unterwegs sind, werden über einen Parkplatz umgeleitet. Das von der Polizei formulierte Ziel der Kontrolle: Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls.

Beamte erwischten schließlich zwei mutmaßliche Täter auf frischer Tat in Ehingen, die in der Region 55 Einbrüche begangen haben sollen. Auch in Kempten gab es einen Durchbruch – und zwar Mitte Januar: Polizisten hatten bei einer groß angelegten Kontrolle zwei Personen überprüft, die wohl der Tätergruppe zuzuordnen sind, berichtet Andreas Ruepp von der Polizeiinspektion Kempten.

Die Beamten gehen zudem davon aus, dass diese gerade auf dem Weg zu einem Einbruch waren. Seitdem habe es in Kempten und Umgebung keine Straftat mehr gegeben, die vergleichbar ablief.

Die Kontrollen gehen trotzdem weiter. Vorsorglich. Wohnungseinbrüche sind immer wieder ein Thema, betont Ruepps Kollege Martin Schröferl, der am Freitagabend bei der Kontrolle an der B19 dabei ist. Und Tätergruppen sollen in Kempten und Umgebung erst gar keine neuen Strukturen aufbauen können.